A Microsoft liberou a nova versão do Outlook.com para todo mundo, inclusive para empresas

Agora é oficial: depois de meses de testes e ajustes, a Microsoft vai liberar o novo Outlook.com para todo mundo, inclusive contas corporativas. As mudanças estão em curso há mais de um ano e visam deixar a interface mais moderna e ágil, além de aprimorar a experiência de uso.

A última grande mudança no Outlook.com ocorreu há dois anos. Depois disso, a interface do serviço foi renovada para ficar mais limpa e organizada. De lá para cá, a Microsoft vinha trabalhando em pequenos ajustes. Esse trabalho foi concluído neste mês.

Com isso, a companhia recapitulou as mudanças implementadas nos últimos meses. Começa pelas categorias. Agora está mais fácil classificar, etiquetar e localizar as mensagens.

Já o modo escuro, disponível desde o ano passado, pode ser ativado nas configurações ou nas opções das mensagens que estão sendo lidas. Assim, você pode “acender a luz” apenas de determinados e-mails para facilitar a sua leitura.

Também é possível adicionar emojis e GIFs mais facilmente, sem sair do Outlook.com para encontrá-los. A função de favoritos foi aprimorada para que, além de e-mails, você possa marcar contatos, um grupo ou uma categoria de mensagens, por exemplo.

Agora está mais fácil pular de uma mensagem para outra. Imagine que você está escrevendo um e-mail, mas decidiu interromper essa tarefa para ler uma mensagem que acabou de chegar. Nessas circunstâncias, o Outlook.com mantém guias na barra inferior para que você possa retomar o e-mail que estava sendo escrito.

Assim como o Gmail, o Outlook.com recebeu uma função “snooze”: com ela, dá para adiar uma mensagem, ou seja, fazer um e-mail recebido aparecer na caixa de entrada no dia e horário que você programar.

Outros ajustes incluem pesquisa aprimorada na agenda, criação de eventos com um clique, mais destaque para compromissos recentes e sincronização com a ferramenta de lista de tarefas Microsoft To-Do.

A Microsoft testou o novo Outlook.com durante os últimos meses e já disponibilizou as mudanças para a maior parte dos usuários domésticos. No fim de julho, a nova experiência do serviço vai ser liberada para todas as contas, inclusive as corporativas — administradores poderão barrar a atualização, mas não por muito tempo.

