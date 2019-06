A Microsoft vai forçar as versões antigas do Windows 10 a receberem atualizações

Desde o último mês de maio, a Microsoft confirmou que não realizaria mais atualizações grandes no Windows 10 — aquelas que acontecem a cada seis meses — sem a permissão dos usuários. Enquanto essas versões durarem, vai ser possível utilizar o sistema operacional normalmente, mas a partir de datas definidas, o update no Windows 10 vai ter que ser feito obrigatoriamente.

A Microsoft afirmou que vai começar nas próximas semanas a forçar atualizações em computadores que estejam usando a versão 1803 do Windows 10 ou anteriores. O suporte para a atualização do Windows 10 de abril de 2018 vai vencer em 12 de novembro de 2019, enquanto as versões Education e Enterprise vão continuar recebendo patches por mais 12 meses sem custo.

Nesta quarta (19), a Microsoft confirmou que os dispositivos não atualizados vão receber o update para a versão mais recente do Windows — referente ao final de junho de 2019. “Vamos começar a atualizar os dispositivos que rodam a atualização de abril de 2018 e versões anteriores do Windows 10 no final de junho de 2019 para ajudar a garantir que esses dispositivos estejam em segurança”, a empresa anunciou.

De acordo com a Microsoft, programas de machine learning vão ser responsáveis por analisar a compatibilidade do hardware dos dispositivos e realizar a atualização.

Games

A Microsoft acaba de acrescentar quatro novos jogos à Microsoft Store, exclusivos para serem jogados usando apenas os olhos. Os jogos foram desenvolvidos para usuários que possuem dispositivos rastreadores de olhos em computadores com Windows 10, a partir da atualização de abril de 2018.

Segundo a empresa, os jogos são uma ótima forma de se familiarizar com a tecnologia, aprimorar as habilidades, aprender a usar tecnologias assistivas, além de, claro, divertir.

Eyes First – Tile Slide – Usa os seus olhos para deslizar as peças de volta à ordem para resolver quebra-cabeças;

Eyes First – Match Two – Exercita a mente e olhos virando cartas que revelam imagens e, como um jogo da memória, combina pares para então vencer o jogo;

Eyes First – Double Up – Usa os olhos para deslizar todas as peças para colidirem como números, gerando somas até atingir o número 2048 ou superior;

Eyes First – Maze – Aprenda a navegar a tela com os seus olhos, passando por um labirinto até encontrar a saída.

Os quatro jogos já podem ser baixados gratuitamente na Microsoft Store.

