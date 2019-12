Celebridades A modelo Carol Dias e o ex-jogador de futebol Kaká se casam na Bahia

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2019

O casal trocou alianças em Itacaré, na Bahia. (Foto: Reprodução/Instagram)

A modelo Carol Dias e o ex-jogador de futebol Kaká trocaram alianças neste sábado (30) no luxuoso resort Txai em Itacaré, na Bahia. Cercados por 300 amigos e familiares, os dois subiram ao altar por volta das 16h30min para dizer o esperado ‘sim’.

Em seu Instagram, Carol compartilhou um registro de seu vestido, que foi assinado pelo Whitehall Atelier. “Prontíssima pra dizer sim mais uma vez pro amor da minha vida! QUE EMOÇÃO!!! e que Deus nos abençoe!”, celebrou ela na legenda.

Os filhos de Kaká, Luca e Isabella, frutos de seu relacionamento com Carol Celico, foram o pajem e daminha da cerimônia e ganharam um abraço apertado dos noivos aos chegarem no altar.

Na hora de ler os votos, Kaká declarou: “Prometo sempre te amar em toda e qualquer situação. que nosso amor se aperfeiçoe a cada dia, que tenhamos sempre muita paciência um com o outro, muita fé, que sejamos melhores amigos, confidentes, que a gente possa crescer juntos. Hoje terminam os meus sonhos e nascem os nossos, não são mais as minhas coisas, mas os nossos, não são mais os meus planos, mas os nossos”.

Na sexta-feira (29), o casal, que chegou ao resort no início da semana, fez uma festa pré-casamento ao lado de alguns convidados. A noiva optou por uma maquiagem colorida e comemorou o dia com um luau pé na areia. Na festa todos os convidados vestiam branco, enquanto a loira usava um modelo verde limão.

Almoço pré-casamento

Carol e Kaká fizeram um almoço de pré-casamento para familiares, amigos e padrinhos no dia 17 de novembro, em São Paulo. Carol usou um vestido assinado pela estilista Lethicia Bronstein.

O vestido usado no pré-casamento, frente única com babados e rendas, foi feito em organza de pointe du esprit rebordara, com renda francesa em tons off-white e verde oliva. A parte do quadril foi feita em lastex para acompanhar o corpo da noiva. Foram gastos doze metros de organza e seis metros de renda.

Em conversa exclusiva com Quem na ocasião, Carol contou que não via a hora de subir ao altar. “Está uma loucura fazer os preparativos do casamento. Neste finalzinho agora tenho que controlar a ansiedade. Estou bem ansiosa e nervosa, é meu primeiro casamento. Vai ser uma cerimônia bem legal, escolhemos o pastor que a gente gosta. Sou cristã e minha família também”, contou ela, acrescentando que a lua de mel será nas Maldivas.

Recentemente, Carol se mostrou animadíssima com os preparativos para o grande dia e alertou Kaká sobre possíveis novas cerimônias posteriormente: “É tão legal casar, gente! Dá um trabalho danado, mas é divertido. Quero casar de 5 em 5 anos. Kaká, já te falei isso, né? Se prepara”, disse ela.

Durante uma viagem com a noiva, o jogador foi alvo de rumores de que estaria disposto a voltar com a ex-mulher, a empresária Carol Celico, com quem ficou casado de 2005 a 2015. O ex-casal tem dois filhos: Lucca, de 11 anos de idade, e Isabella, de 8. Kaká veio a público e desmentiu os boatos, colocando um ponto final no assunto.

