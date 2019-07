A modelo que acusa o jogador Neymar de estupro deve desocupar até quarta-feira o apartamento onde mora. Ela deve quase 30 mil reais em alugueis

Já condenada em ação de despejo, a modelo Najila Trindade Mendes, 26 anos, que acusa o jogador Neymar de estupro e agressão, fez um acordo com o proprietário do apartamento onde mora, na Zona Sul de São Paulo. Ela prometeu que até esta quarta-feira vai desocupar e entregar as chaves do imóvel, cujo aluguel está em atraso e deveria ser quitado até o dia 27 de junho.

A residência fica em um condomínio com unidades avaliadas entre R$ 750 mil e R$ 1 milhão. Ao todo, Najila deve R$ 26,7 mil como inquilina e pediu que o prazo fosse prorrogado, alegando estar passando por “um momento difícil”.

Recentemente, veículos da imprensa divulgaram o histórico judicial da suposta vítima de Neymar. As inforações mostram que ela recebeu uma sentença de despejo no mesmo dia em que fez o boletim de ocorrência contra o jogador do PSG (Paris Saint-Germain) e da Seleção Brasileira.

E, para piorar a sua “ficha”, ela não é ré primária, pois tem contra si outras duas situações judiciais. A primeira é um processo realizado pelo proprietário de outro imóvel, no qual a suposta vítima e o ex-marido não pagaram os aluguéis e desapareceram apóis receber notificação de despejo. Já a segunda envolve uma ação movida em fevereiro pela Escola Panamericana de Arte por conta de pendência no valor de R$ 4 mil.

“Julgo procedente o pedido formulado na inicial para declarar rescindido o contrato de locação entabulado entre as partes em razão do inadimplemento contratual do locatário, decretar o despejo do réu por falta de pagamento (art. 9º, III, da Lei 8.245/91) e (3) condenar o réu ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos entre 08/2018 e 02/2019”, determina trecho da decisão do juiz.

Neymar

No que se refere à acusação de que Neymar a agrediu e estuprou (durante dois encontros em um hotel da capital francesa Paris), Najila viu o seu terceiro advogado abrir mão do caso depois que ela não entregou seu celular com a gravação completa que fez no quarto onde encontrou-se com o atacante. O seu atual representante jurídico, Cosme Araújo, teve o carro atacado por um suposto fã do jogador no dia 22 de junho.

Segundo a modelo, seu celular e tablet teriam sido roubados de sua casa, após um suposto arrombamento. Mas além de a proprietária do imóvel e um funcionário do prédio terem desmentido a história, o ex-marido de Najila disse que viu seu dispositivo móvel na residência. Ele foi até lá um dia antes de a modelo ter dito que teve os itens furtados.

Já a advogada do atleta, Maíra Fernandes, uma feminista assumida, declarou-se absolutamente convencida de que se trata de uma falsa acusação: “No meu caso, pela minha trajetória como feminista, na defesa dos direitos das mulheres, essa análise era importante. O que vi me deixou em tudo confortável para exercer a defesa do cliente, por compreender que uma acusação criminal injusta destrói a vida de uma pessoa e por entender que uma falsa acusação de estupro não ajuda a causa feminista”.

(Marcello Campos)

