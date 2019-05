A mulher sofre mais com a prisão de ventre. Questão hormonal faz com que o intestino delas seja mais “preguiçoso”

Não é apenas impressão: a prisão de ventre afeta realmente mais mulheres do que homens. De acordo com SBCP (Sociedade Brasileira de Coloproctologia), até 30% da população mundial sofre com episódios de constipação intestinal. A incidência mais frequente nas pessoas do sexo feminino tem a ver com a questão hormonal.

“A progesterona tem um efeito relaxante no intestino, levando o órgão a fazer movimentos mais suaves, o que dificulta a expulsão das fezes pelo corpo”, explica Ronaldo Salles, membro titular da SBCP.

O fator social é outro ponto que contribui para que mais mulheres sofram com a prisão de ventre. Elas normalmente não gostam de ir ao banheiro fora de suas casas e desobedecem o desejo do corpo de evacuar. Este hábito pode levar ao ressecamento das fezes e aumentar a dificuldade de eliminá-las em outro horário.

A constipação intestinal não é caracterizada apenas pela dificuldade de eliminar as fezes, mas de um somatório de sintomas, como inchaço abdominal, mal-estar, dificuldade de eliminar gases e fezes endurecidas, que podem provocar ferimento no ânus pelo esforço constante para evacuar.

“Não se deve permanecer mais do que três dias sem evacuar e não é recomendado fazer esforço excessivo. As fezes devem ter consistência amolecidas e bem formadas”, afirma Sthela Murad Regadas, presidente da SBCP.

A gravidez é outro fator que pode influenciar, pois nesse período há diversas alterações no corpo da mulher, inclusive na motilidade do intestino. Por isso é importante a orientação médica desde o início da gestação. Se necessário, o coloproctologista poderá prescrever reguladores intestinais.

É preciso de prescrição para usar laxantes

Usar os conhecidos laxantes sem orientação médica pode deixar o intestino preguiçoso e se tornar um círculo vicioso.

“Estes medicamentos provocam uma contração no intestino que expulsam as fezes. O organismo nosso percebe esta ação, reage a isso, e para de funcionar”, diz Ronaldo Salles.

A melhor maneira de evitar a prisão de ventre balanceando a dieta. Entre os hábitos relacionados à constipação está o consumo excessivo de proteína animal e de alimentos industrializados. Recomenda-se ainda evitar comer massas à base de farinha branca e misturar dois tipos desse alimento em uma mesma refeição.

Como evitar a constipação:

1. Beba muita água: associada às fibras, a água forma um bolo fecal mais fácil de ser expulso: quando a quantidade de líquido não é suficiente, as fibras provocam efeito contrário, causando efeito contrário;

2. Coma frutas, legumes e verduras: esses alimentos são ricos em fibras, substâncias que não são digeridas pelo organismo, acumulam água e ajudam a formar um bolo fecal mais úmido e macio;

3. Invista em cereais: eles são ricos em fibras e os mais indicados são gérmen de trigo, aveia, granola e chia;

4. Praticar alguma atividade física estimula o bom funcionamento de todo o corpo, inclusive, o intestino;

5. Fibras sintéticas: em casos graves de prisão de ventre, o coloproctologista pode indicar o consumo de fibras sintéticas, que só podem ser ingeridas com prescrição.

Deixe seu comentário: