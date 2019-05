A Nasa revela planos para plataforma na Lua como porta de entrada a astronautas

Na última quinta-feira (23), a NASA realizou uma conferência para divulgar seus planos a fim de criar uma plataforma lunar até 2024, com o nome de “Gateway”. A agência pretende transportar humanos até a Lua nos próximos cinco anos.

Em uma transmissão ao vivo, a entidade afirmou ter escolhido a empresa de tecnologia espacial Maxar Technologies como primeira empreiteira para o projeto. O anúncio foi feito pelo administrador da NASA, Jim Bridenstine.

Após o anúncio da NASA, as ações da Maxar dispararam mais de 20%. A empresa tem sede em Westminster, Colorado, e era chamada de SSL anteriormente.

De acordo com a agência espacial norte-americana, a companhia ficará responsável pelo desenvolvimento de componentes de potência, propulsão e comunicações para o módulo de comando e serviço lunar móvel.

De acordo com detalhes vazados nos últimos dias, o plano da NASA para pousar na Lua exigirá um total de 37 lançamentos. Agora, segundo as informações oficiais, a Artemis 1 será a missão inicial e está planejada para 2020.

Em 2022, a Artemis 2 levará uma tripulação para orbitar o satélite natural da Terra. Por último, a Artemis 3 colocará os astronautas na Lua, em 2024. A previsão é que esta última etapa tenha a primeira mulher a ir pisar em solo lunar.

A construção da “Gateway” está prevista para cinco lançamentos, com o transporte de blocos de construção da miniestação. A tendência é que esse processo aconteça entre 2022 e 2024.

O governo Trump tem como uma de suas prioridades – além de banir as empresas chinesas do país – promover o retorno do homem à Lua. A experiência serviria como uma base para futura jornada até Marte no futuro.

Neste último caso, já há uma missão preparada para explorar o território, chamada de Mars 2020. Para a plataforma “Gateway”, a agência ainda se uniu a outras organizações privadas do setor, como a SpaceX – de Elon Musk – e a Blue Origin – de Jeff Bezos.

Viagem à Lua da Blue Origin

Jeff Bezos, fundador da Amazon e da Blue Origin, realizou um evento no início deste mês na Casa Branca dos Estados Unidos para anunciar novos detalhes sobre a Blue Moon, nave de sua empresa espacial que poderá chegar à Lua até o ano de 2024.

A nave em questão é um módulo de pouso capaz de pousar na superfície lunar e acessar seus recursos preciosos. Para Bezos, chegar à Lua não tem apenas valor exploratório e científico, mas, principalmente, tem valor relacionado à prosperidade da espécie humana. Ao se questionar “onde viveriam um trilhão de humanos?”, pensando em um ponto em que a Terra terá essa quantidade de pessoas, ele entende que a única maneira de assegurar a sobrevivência da humanidade, bem como sua evolução, é chegar presencialmente a outros mundos.

Contudo, o impedimento real para essa ideia ainda um tanto quanto utópica se resume, na visão de Bezos, à falta de logística e infraestrutura para reduzir os custos de uma jornada espacial do tipo. “O trabalho da minha geração é construir essa infraestrutura. Vamos construir o caminho para o espaço”, declarou.

