A pele fica mais seca no inverno. Veja como hidratá-la

O tempo seco e frio demanda mais atenção e cuidados com a hidratação da pele. A pele fica mais seca no inverno, explica a dermatologista e consultora do Bem Estar Márcia Purceli, e alguns fatores contribuem para a pele ressecada: temperaturas mais frias, umidade do ar baixa, menor transpiração do corpo, banhos mais quentes e demorados.

Durante o inverno, algumas doenças são mais recorrentes por causa do ressecamento da pele, como a dermatite seborreica (caspa), dermatite atópica e psoríase. “A palavra-chave no tempo seco e frio é a hidratação. A pele tem que ser bem tratada sempre”, alerta a dermatologista.