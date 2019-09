A Polícia Federal já liga hackers criminosos com lavagem de dinheiro

A Polícia Federal já admite que o grupo criminoso que interceptava conversas em telefones celulares de autoridades brasileiras, encontro indícios de ligações com a remessa de valores para o exterior e com o crime de lavagem de dinheiro.

Discurso de Manuela

A ex-deputada Manuela D’Avila, que admitiu ter intermediado o contato entre o jornalista Glenn Greenwald, um dos fundadores do Intercept, e o hacker Walter Delgatti Neto, acusado de invadir de forma criminosa o celular de uma série de autoridades brasileiras, inicia um discurso mais prudente e afirma que temeu pela própria vida. A ex-candidata a vice-presidente na chapa de Fernando Haddad não procurou autoridades para comunicar o fato na época. Ela prestou depoimento sexta-feira à Polícia Federal.

Palavra de quem conhece

Promotor aposentado e advogado em Santa Maria, João Marcos Adede Y Castro comenta na sua conta pessoal do Facebook: “Quebrar o sigilo das comunicações telefônicas ou telemáticas, sem autorização judicial, é ilícito penal, e a prova assim obtida não pode ser aceita pela Justiça. Não interessa se o invasor estava bem intencionado, se queria salvar o Brasil ou ferrar o Moro: é ilícito e não pode ser utilizado em processos.”

MDB do Sul apoia renovação

A senadora Simone Tebet (MS) reuniu-se ontem com dirigentes do MDB do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná. Foi o início de um diálogo para apresentar uma proposta de renovação do partido na convenção que elegerá a nova executiva nacional em 6 de outubro. A tarefa parece difícil. O grupo dominante vai apresentar o nome do deputado Baleia Rossi com apoio do MDB de São Paulo, e dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Norte e Nordeste.

Pugilato na Câmara de Torres

Até agora nenhum movimento mais forte foi feito pela Comissão de ética da Câmara Municipal de Torres para analisar o comportamento dos vereadores Valmir Pardal (PRB) e Ernando Elias (Rede) durante sessão plenária transmitida ao vivo pela Radio Maristela.

O Jornal do Mar de Torres descreve que foi necessária a intervenção da Brigada Militar,que compareceu à Câmara com duas viaturas pra conter o tumulto. No rescaldo, Pardal ainda acusa Elias de “andar armado sem possuir porte de arma e dirigir sem possuir CNH”.