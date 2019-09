A Polícia Federal prende mulheres envolvidas em mais de 30 estupros dos próprios filhos

A PF (Polícia Federal) deflagrou na manhã desta quinta-feira (19) a segunda fase da Operação Pedomom e prendeu duas mulheres supostamente envolvidas em mais de 30 estupros de duas crianças – a filha e o filho de uma delas, de 11 e 5 anos. A PF também apura o envolvimento das mulheres na publicação de imagens dos abusos em fóruns da Deepweb dedicados especificamente a abusos sexuais praticados por pais e mães, segundo a Assessoria de Imprensa da PF em São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da PF.

De acordo com a corporação, as mulheres seriam ex-namoradas de um homem que foi preso em maio deste ano em Iguape, no Vale do Ribeira, em São Paulo, durante a primeira etapa da operação. Na época, a investigação foi deflagrada com base em informações da Interpol (a polícia internacional) sobre a detenção de um casal de ucranianos que produzia e distribuía arquivos contendo imagens de abuso sexual infantil.

A primeira fase da operação não fora divulgada à imprensa a fim de não prejudicar a identificação de outros envolvidos, segundo a PF.

A PF identificou, após análise de laptop e de celulares apreendidos com o homem, “grande volume de arquivos” com cenas de abuso sexual praticadas por ele em companhia de duas mulheres, tendo duas crianças como vítimas.

Com a continuidade das investigações, a corporação identificou as mulheres e encontrou, nos arquivos apreendidos, registros de mais de 30 estupros, além de imagens de tortura praticada contra uma das crianças.

Segundo a PF, foi possível identificar que a mãe das crianças praticou cerca de 20 atos de abuso sexual contra o filho.

Os estupros eram filmados pelos agressores e os vídeos eram posteriormente os trocados em fóruns da Deepweb dedicados especificamente a abusos sexuais praticados por pais e mães, indica a corporação.

Segundo a PF, as prisões são resultado de grande esforço das polícias da Ucrânia e da PF, e do representante da Interpol no Brasil.

A Polícia Federal informou que o crime de publicação de imagens de pornografia infantil prevê pena de 3 a 6 anos de reclusão, e o de estupro de vulnerável prevê de 8 a 15 anos de prisão.

Compartilhamento de arquivos

Em outro caso, na última terça-feira (17), a PF deflagrou a Operação Peterrock visando combater o armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente.

Aproximadamente 10 Policiais Federais cumprem dois Mandados Judiciais de Busca e Apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal de Palmas, na cidade de Guaraí (TO).

O trabalho investigativo, foi fruto de cooperação internacional, e teve início após comunicado de autoridades suíças endereçado à representação brasileira da Interpol. A partir do monitoramento da rede mundial de computadores, identificaram-se usuários que estariam acessando e trocando arquivos de pornografia infanto-juvenil internacionalmente, dois deles com endereço de IP na cidade de Guaraí.

O nome da operação faz alusão ao codinome utilizado pelo responsável pela disseminação do material contendo cenas pornográficas de crianças e adolescentes no Estado do Tocantins.

