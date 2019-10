A Polícia Federal vai ouvir o detento iraniano que escreveu uma carta a Bolsonaro com supostas informações sobre o atentando a faca sofrido pelo presidente na campanha eleitoral

O primeiro processo que investigou o crime foi encerrado. A Justiça Federal em Juiz de Fora considerou Adélio Bispo de Oliveira inimputável e impôs medida de segurança de internação por prazo indeterminado. A sentença transitou em julgado no dia 12 de julho deste ano, ou seja, o processo foi encerrado.

Mas um segundo inquérito, que investiga as circunstâncias do atentado a faca, ainda está aberto. É nele que delegado vai ouvir os dois detentos.

Fala de deputado

Foram polêmicas as declarações do vice-presidente nacional do PSL e atual presidente do diretório do partido na Paraíba, o deputado federal Julian Lemos, durante uma reunião em Aracaju (SE).

Em um áudio vazado na imprensa, Lemos, considerado braço direito do presidente Jair Bolsonaro no Estado, ironiza o atentado sofrido por Jair, durante uma ação de campanha no ano passado.

“Jair não levou mais facadas do que eu. Jair levou uma, eu levei umas cinquenta e estou bem”, apontou.

Ainda na gravação, Julian declarou que a “onda Bolsonaro não durará para sempre”.

“Aquela onda Bolsonaro só existiu por vários fatores desde a facada ao anti PT, mas o discurso de bandido bom é bandido morto tem limite”, alegou.