A polícia prendeu um foragido acusado de diversos assaltos, formação de quadrilha e tráfico de drogas na Região Metropolitana de Porto Alegre

Agentes da Delegacia de Capturas do Departamento Estadual de Investigações Criminais prenderam, no início da manhã desta segunda-feira (02), um assaltante de 29 anos no bairro Mathias Velho, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, o criminoso encontrava-se na condição de foragido pela prática de diversos roubos.

Conforme o delegado Arthur Raldi, o bandido possui acusações de assaltos a estabelecimentos comerciais e transportes coletivos, formação de quadrilha, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, entre outros crimes.

Soledade

Agentes da Delegacia de Polícia de Soledade, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul, prenderam, no domingo (1º), um homem que assaltou uma farmácia na avenida Farrapos, no município.

Segundo o delegado Jader Ribeiro Duarte, o roubo ocorreu no final da tarde de sexta-feira (29), quando o bandido ingressou no estabelecimento e, mediante grave ameaça, roubou o dinheiro do caixa.

Pelotas

Na noite de domingo, a Polícia Civil prendeu dois homens por tráfico de drogas em Pelotas, no Sul do Estado. Mais de 16 quilos de maconha, duas balanças de precisão e uma pistola municiada foram apreendidas.

Segundo o delegado Rafael de Souza Lopes, os policiais civis estavam monitorando um dos indivíduos, que mora no Centro, quando descobriram onde ele armazenava a droga, no bairro Fragata. Nesse local, um outro indivíduo foi preso em flagrante com entorpecentes. Logo após, os policiais civis foram até a residência no Centro onde o indivíduo que estava sendo investigado foi preso.

