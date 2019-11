A produção industrial teve alta de 0,3% no mês de setembro ante a agosto, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgada hoje (01), pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), esse é o segundo mês consecutivo de crescimento da indústria, com destaque para o setor de produção de veículos automotores que registrou alta de 4,3%. No acumulado dos últimos 12 meses a indústria demonstrou uma redução na intensidade de perda, indicando uma recuperação no mês de agosto que resultou no índice de -1,7%, já em setembro o índice chegou a -1,4%. Além disso, 11 das 26 atividades verificadas na indústria mostraram crescimento, entre elas vestuário e acessórios (6,6%), móveis (9,4%), bebidas (3,5%), produtos de metal (3,7%), equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (3%) e produtos de borracha e materiais plásticos (1,4%).