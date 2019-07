A prova de concurso para médico na prefeitura de Porto Alegre será neste domingo

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão informa a data, hora e local de realização da prova objetiva dos concursos públicos 598 a 601 para médico especialista, que será neste domingo (21). São ofertadas uma vaga para Cirurgia Geral, uma vaga para Ginecologia e Obstetrícia, uma vaga para Infectologia e uma vaga para Medicina da Família e Comunidade. A prova será aplicada às 14h, na Escola Municipal Emílio Meyer (avenida Niterói, nº 472, bairro Medianeira). No total, 109 candidatos inscritos farão a prova.

O candidato deve comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência mínima de 45 minutos do horário do início. Também deve levar caneta esferográfica confeccionada em material transparente de tinta escura, de cor azul ou preta e, obrigatoriamente, apresentar documento original, cujo número de identificação corresponda ao informado no formulário de inscrição.

Contrato temporário

O Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família realiza processo seletivo para contratação de médicos para atuar na Estratégia de Saúde da Família. Os profissionais irão cumprir carga horária de 20 ou 40 horas semanais, mediante contrato temporário, conforme Lei Municipal nº 11.062, de 6 de abril de 2011. As inscrições estão abertas até a próxima segunda-feira, 22, somente via formulário on-line.

São cinco vagas, mais cadastro reserva. Entre os requisitos, o candidato deve ter ensino superior completo em medicina e registro ativo no conselho de classe. A seleção se dará por meio de avaliação de títulos e experiência profissional. O Edital 04/2019 foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre do último dia 10.

Enfermeiros

Enfermeiros da rede municipal de saúde contam com protocolos atualizados de infecções sexualmente transmissíveis e rastreamento de neoplasias (cânceres de mama, colo de útero e intestino) para atendimento da população. Na quarta-feira (17), foram publicadas no Diário Oficial de Porto Alegre as portarias 303 e 304, que aprovam os documentos para orientar profissionais de serviços especializados e da atenção primária da Secretaria Municipal de Saúde e Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família.

A elaboração de protocolos de enfermagem na Capital tem como objetivos principais estabelecer critérios científicos necessários para atuação dos profissionais da área – conforme a Lei do Exercício da Enfermagem, regulamentar quais atividades cabem a tais profissionais e qual o seu papel na assistência, além de revisar o que se tem de mais atual e consolidado na literatura para respaldar essa atuação.

