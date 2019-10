A Samsung mostrou como será seu novo celular flexível. Ele dobrará na vertical, reduzindo o tamanho do aparelho

Apesar dos problemas que cercaram o Galaxy Fold, celular de tela flexível da Samsung, a empresa coreana continua apostando na tecnologia. Na sua conferência para desenvolvedores, a Samsung mostrou um possível novo formato usando uma tela flexível.

Ao contrário do Fold atual, ele não abre como um livro para expandir o tamanho da tela. Ele dobra ao meio, como os antigos celulares flip, para reduzir o tamanho da área do aparelho. É um design parecido com o que a Motorola deve apresentar no novo Razr, que tem lançamento previsto para novembro.

A Samsung não mostrou o aparelho além do vídeo exibido. Nada foi falado sobre preço, data de lançamento e nome oficial do produto.

Galaxy Home

A Samsung já anunciou, há algum tempo, o lançamento do Galaxy Home e, recentemente, o Galaxy Home Mini, mas até hoje nenhum produto da linha deu as caras.

Quem estava esperando pelo alto-falante inteligente e achava que isso não aconteceria nunca, pode respirar aliviado: o desenvolvimento segue firme e forte, e a chegada ao mercado vai acontecer. Com o anúncio da versão Mini, a possibilidade já estava confirmada, não custa nada reforçar.

A boa notícia vem acompanhada de uma ruim: a companhia contou também que não sabe quando acontecerá esse lançamento. Em comunicado à imprensa, a Samsung afirmou que, graças a um programa de testes para o Galaxy Home e o Galaxy Home Mini, está sendo possível receber um feedback importante antes do lançamento geral do produto.

“Estamos ansiosos para compartilhar mais detalhes sobre a disponibilidade do produto em breve”, disse a Samsung no comunicado à imprensa. Então, teremos que aguardar mais um tempo para conferir a Bixby em ação nos dispositivos.

S10 5G

Na semana passada, a Samsung lançou em Londres o projeto SpaceSelfie: trata-se da combinação de um Galaxy S10 5G, um balão de alta altitude e um equipamento movido a energia solar. Segundo um comunicado da empresa, essa foi a primeira vez em que uma selfie foi enviada ao espaço — embora o voo tenha sido até a estratosfera, não atingindo o espaço propriamente dito. O equipamento chegou a cerca de 35 km acima da superfície da Terra, mas, ao final da missão, colidiu com o solo em uma zona rural de Michigan, nos Estados Unidos.

O objetivo da campanha era que usuários pudessem ver a foto de seus rostos tendo o espaço verdadeiro como fundo. Para isso, bastava criar uma selfie e enviar para o dispositivo no balão, tudo por meio de um hotsite criado especialmente para a campanha promocional. As melhores imagens ficaram disponíveis na página oficial do projeto SpaceSelfie.

Tudo correu bem, pelo menos até o pouso do balão. Depois de passar por algumas dificuldades com o clima, o SpaceSelfie caiu na propriedade de uma mulher na zona rural de Michigan. Mumby-Welke e seu marido ouviram um barulho alto do lado de fora de sua casa, no condado de Gratiot, na manhã de sábado (26), e então encontraram o dispositivo. “Percebemos que havia caído do céu. Parecia um satélite”, disse Mumby-Welke.

Rapidamente, o casal notou no dispositivo os logotipos da Samsung e da Raven Industries — empresa parceira da fabricante de smartphones neste projeto. Com uma pesquisa na Internet, eles souberam que se tratava da campanha SpaceSelfie.Um porta-voz da Samsung explicou que a descida do balão estava planejada, mas “as condições climáticas resultaram em um pouso precoce em uma área rural”. Completou ainda que “nenhum ferimento ocorreu e o balão foi subsequentemente recuperado”. Para a Samsung, o balanço final acabou sendo positivo mesmo com o final saindo do planejado.