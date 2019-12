Dicas de O Sul A Sbørnia Kontr´Atracka em janeiro no Theatro São Pedro

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2019

Espetáculo, protagonizado por Hique Gomez e Simone Rasslan, será apresentado de 09 a 19, de quinta a domingo Foto: Nilton Santolin/Divulgação Espetáculo, protagonizado por Hique Gomez e Simone Rasslan, será apresentado de 09 a 19, de quinta a domingo. (Foto: Nilton Santolin/Divulgação) Foto: Nilton Santolin/Divulgação

Seguindo uma tradição de 32 anos, o Theatro São Pedro volta a ser a Embaixada da Sbørnia. Depois de Tangos e Tragédias, A Sbørnia Kontr´Atracka se confirma como um grande atrativo das temporadas de verão.

Conduzido por Hique Gomez e Simone Rasslan, cantora, pianista e atriz que veio completar a equipe, poderá ser assistido de 09 a 19 de janeiro, sempre de quinta a domingo, às 21h. Os ingressos já estão à venda e custam entre R$ 40,00 e R$ 120,00.

“O espetáculo vem confirmando esta predileção com fãs que já voltaram ao espetáculo inúmeras vezes e confirmam em depoimentos emocionados a legitimidade da continuação da Saga Sbørniana. Participações especiais e surpresas sempre são esperadas nas temporadas, mas nunca foram o atrativo principal do projeto que marcam uma faceta da cultura gaúcha”, afirmou Hique.

Um programa em forma de revista será lançado, dando inicio a produção do ALMAnaque Sborniani. “É uma ideia antiga que estamos realizando e queremos lançar um por ano, até o final dos tempos. Depois disso lançaremos dois por ano”, completou Hique Gomez.

Em “A Sbørnia Kontr’Atracka”, as tradições e a cultura da ilha flutuante são apresentadas à plateia de forma tipicamente sbørniana, com muita música e humor. Os narradores são Kraunus (Hique Gomez) e Nabiha (Simone Rasslan), a grande pianista sbørniana formada pela Libertok Universitik de Musik da Sbørnia, mesma universidade do Maestro Pletskaya (Nico Nicolaiewsky – 1957-2014), que na história voltou para a Sbørnia com o objetivo de controlar uma revolução.

“Nesta montagem a Sbørnia aparece mais, assim como o povo sbørniano”, afirmou Hique. Cenários Virtuais, som surround, arte em alto estilo e diversão garantida para toda a família.

Além de Kraunus e Nabiha, participam da temporada o Professor Kanflutz (Cláudio Levitan), um dos principais compositores do repertório Sbørniano, a sapateadora Gabriela Castro (Lua), Tales Melati “tocador de Gaita de Foles”, encarnando o “Prof. MenTales” e o Jungst Kohral Sbørniani, este “São cerca de 40 jovens, entre crianças e adolescentes, que sobem ao palco com trajes característicos incrementando a galeria de personagens Sbørnianos”, completou Hique. No repertório seguem alguns clássicos do Tangos e Tragédias e novas canções. O grande final segue na Praça da Matriz, em frente ao São Pedro

SERVIÇO:

O que: A Sbørnia Kontr´Atracka – ALMAnhaque Sborniani

Quando: 09 e 19 de janeiro

Horário: 21h

Onde: Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro S/n, Centro de Porto Alegre)

Ingressos: De R$ 40,00 a R$ 120,00

Informações: https://vendas.teatrosaopedro.com.br/

