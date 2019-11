Esporte A Universidad Católica tenta investida para ter D’Alessandro, disse um jornal chileno

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2019

D’Ale tem contrato com o Colorado até o final de dezembro. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Ainda sem definição sobre seu futuro no Inter, D’Alessandro entrou na mira da Universidade Católica. O clube chileno, inclusive, já teria contatado o meia para tratar de um possível negócio, segundo o jornal La Cuarta.

D’Ale tem contrato com o colorado até o final de dezembro e já anunciou que só irá tratar de uma renovação após o fim do Campeonato Brasileiro.

De acordo com a publicação, um dos artifícios do clube seria pela relação do camisa 10 com o gerente do U. Católica José María Buljubasich, com que trabalhou junto no River Plate durante 2002 e 2003.

Treino

Nem só o trabalho foi forte nesta quarta-feira (20), no CT Parque Gigante. O sol também foi protagonista da atividade, já que a temperatura foi altíssima em Porto Alegre. E suor não faltou no treinamento colorado, o técnico Zé Ricardo exigiu muita intensidade do grupo de jogadores e completou o segundo dia de treinos da semana. O treinador terá mais um período de preparação antes de entrar em campo novamente, no domingo (24), diante do Fortaleza.

O comandante realizou nesta quarta um trabalho dividido em duas partes no campo: de um lado, uma parte exercitava a construção ofensiva e jogadas combinadas, do outro, exercícios com a linha defensiva. Para complementar o treino, os jogadores fizeram atividades de finalizações com a comissão técnica.

Antes do treinamento, o meia D’Alessandro concedeu entrevista coletiva na sala do CT Parque Gigante. O camisa 10 falou sobre o seu momento no Clube, projetou os próximos desafios e também destacou a importância da torcida nos duelos em casa. “Nos 90 minutos precisamos do apoio do torcedor. Nosso grupo vai brigar até o final e os torcedores sabem que empurram o nosso time. Nossa campanha em casa foi muito boa e foi feita com eles (a torcida)”, afirmou o capitão.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário