Abaixo de chuva intensa, o elenco do Grêmio passou por mais um treino nesse domingo

O Grêmio segue a rotina de preparativos, de olho no jogos que terá pela frente ao longo deste mês, em três competições: Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Na manhã desse domingo, sob a chuva intensa que castigava Porto Alegre, o grupo tricolor trabalhou no centro de treinamentos da Arena, com foco em aspectos táticos e técnicos.

A atividade foi dividida em duas partes. Inicialmente, Renato Portaluppi deu proridade a jogadas de ataque, estimulando a superioridade numérica nas jogadas de ataque. Durante parte da sessão, os atletas tinham um prazo de 1 minuto para concluir a jogada e finalizar a gol, sob pena de perder a posse de bola caso não cumprissem o objetivo.

Além da superioridade ofensiva, foi dada especial atenção às transições defensivas e ofensivas. No primeiro caso, o time era orientado a recuperar a bola e iniciar a jogada de ataque, ao passo que nas segundas partiam do momento de perda da posse e início dos movimentos para tentar recuperar o controle. Tudo isso com duas equipes se enfrentando em campo reduzido.

Jogo-treino

A semana passada marcou a interrupção da intertemporada (motivada pelo recesso durante a Copa América de Seleções) no hotel Vila Ventura, em Viamão. Fontes extraoficiais sugerem que as más condições do gramado do resort levaram o clube a optar pela retomada dos trabalhos no complexo esportivo do próprio estádio, nesse sábado, dois dias antes do previsto.

Já reinstalado no centro de treinamentos Luiz Carvalho, o Mosqueteiro tem pela frente ao menos dois jogos-treino, o primeiro deles às 15h desta segunda-feira, contra o São José-POA. O próximo compromisso oficial do Tricolor gaúcho é contra o Bahia, na quarta-feira da semana que vem, pela Copa do Brasil.

(Marcello Campos)

