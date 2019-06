Abastecimento de água é interrompido na zona norte de Porto Alegre por rompimento de adutora 

Nesta segunda-feira (3), moradores do bairro Cristo Redentor e parte do bairro Passo D’Areia, na zona norte de Porto Alegre, estão sem água. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa que está sendo realizado o conserto de uma adutora que se rompeu no início desta madrugada na esquina da avenida João Wallig com a Rua Umbu. Durante a manhã, parte das vias deverão ser bloqueadas. A previsão é que o fornecimento de água seja restabelecido ainda nesta segunda.

