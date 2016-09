ABEOC RS qualifica pessoas com mais de 50 anos para trabalhar na área de eventos

Habilidade e competência, postura e valores éticos e morais, não tem idade e são diferenciais adequados à realidade do mundo dos eventos, uma indústria que não para de crescer. Nesse sentido, e atento às tendências atuais de investir na capacitação de profissionais maduros, o Instituto Ivo Procksch – Brasil Idoso, em parceria com a ABEOC – RS (Associação Brasileira de Empresas de Eventos – Regional RS) instituiu um programa de especialização voltado àqueles que estão buscando o (re)ingresso no mercado de trabalho ou para manter-se ocupado ou para terem uma fonte renda extra.

O programa tem início com o curso Recepcionista de Eventos, para pessoas com 50 anos ou mais. Com uma carga horária de 20 horas aula, os alunos terão ensinamentos sobre o exercício da função e a prestação de um serviço com eficiência e qualidade. Os principais focos giram em torno do panorama atual e o trabalho relativo a eventos: classificação e tipos de eventos; áreas de atuação, as diferentes funções e atribuições; etiqueta, protocolo e cerimonial e, ainda, atendimento à pessoa com deficiência e noções sobre o MEI – Microempreendedor Individual, vantagens e benefícios.

Segundo o presidente da ABEOC RS, Maurício Cavichion, preparar os profissionais mais velhos para esse tipo de atividade leva à diversificação do escopo de trabalho e cria a oportunidade para quem deseja mudar os rumos de sua vida pessoal e profissional. “Queremos instituir cursos permanentes, atendendo a uma população que, mesmo depois de muitos anos contribuindo com seu trabalho para a economia, não quer parar de produzir”, conclui.

