Abert lamenta mortes de filhas de presidente de associação

A Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão) emitiu nota lamentando as mortes de Marcela Elias Brandão e de Maysa Marques Mussi, filhas do ex-presidente da ABAP (Associação Brasileira de Agências de Publicidade) e atual chairman da Kantar Ibope, Orlando Marques.

Marcela e Maysa estavam no avião bimotor que se acidentou no litoral baiano, na quinta-feira (14). O ex-piloto da Stock Car, Tuka Rocha, também faleceu em decorrência do acidente. Outras seis pessoas, entre elas uma criança, seguem internadas.

“A Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão) lamenta profundamente as mortes prematuras de Marcela Elias Brandão e de Maysa Marques Mussi”, diz a nota. “A radiodifusão brasileira se solidariza com as famílias e amigos das vítimas neste momento de luto e dor”, conclui o documento assinado pelo presidente Paulo Tonet Camargo.