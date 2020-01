Porto Alegre Aberta a temporada das piscinas públicas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2020

De terça a domingo, das 14h às 17h45, piscinas serão usadas para banho livre. Foto: Maria Ana Krack/PMPA De terça a domingo, das 14h às 17h45, piscinas serão usadas para banho livre. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Foi aberta no sábado (4) a temporada das piscinas comunitárias de Porto Alegre, no Ceprima (Centro Comunidade Primeiro de Maio).

De terça a domingo, das 14h às 17h45, estarão disponíveis os banhos livres. De terça a sexta, das 9h às 11h30, haverá aulas de natação e hidroginástica, com inscrição prévia nas secretarias dos Centros de Comunidades. A temporada de piscina segue até o dia 1º de março.

Para o uso das piscinas, é necessária a confecção das carteirinhas de acesso, com apresentação de uma foto 3×4, carteira de identidade e comprovante de residência, além de participar da Oficina de Saúde. Menores de 14 anos devem estar acompanhados pelos pais.

A temporada das piscinas é uma promoção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, através da Coordenação-Geral de Esporte, Recreação e Lazer,

Idosos

A Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) promove atividades de verão com os idosos nas piscinas comunitárias através do Centro Dia do Idoso e do serviço de convivência.

Controle das águas

Pelo segundo ano, a ABQ (Associação Brasileira de Químicos) é parceira da prefeitura, cedendo o técnico responsável químico para o controle das águas das piscinas. O secretário-geral da instituição, professor Leandro Camacho, falou sobre alguns cuidados para manter a qualidade da água. “A ABQ vem para agregar o trabalho já realizado pelos funcionários dos centros comunitários e mostrar como é necessário o serviço do profissional da química. Mesmo com o tratamento perfeito, é muito importante passar no chuveiro antes de entrar na piscina, para retirar qualquer sujeira.

Esporte Verão

Com a parceria do Sesc-RS, diversos locais oferecem atividades gratuitas aos moradores da cidade, como danças, ginástica, alongamento, caminhada, ioga, natação, hidroginástica, basquete, futsal, tênis, entre outras atividades. Leia mais aqui.

Piscinas abertas

Cecopam – Centro de Comunidade Parque Madepinho

Rua Arroio Grande, 50 – Parque Madepinho

Ceprima – Centro de Comunidade Primeiro de Maio

Rua Comoati, 64 – Bairro Santa Maria Goretti

Cevi – Centro Comunitário Vila Ingá

Rua Papa Pio XXIII, 350 – Bairro Passo das Pedras

Cecores – Centro de Comunidade Restinga

Rua Economista Nilo Wulff, 50 – Bairro Restinga

A partir das 14h do dia 7

Cecoflor – Centro de Comunidade Vila Floresta

Rua Irene Caponi Santiago, 290 – Bairro Vila Floresta

