As inscrições para os cursos técnicos nas escolas de educação profissional do RS começaram nesta sexta-feira (14) e seguem até o dia 28 de junho. No total, são oferecidas mais de 9 mil vagas e 45 tipos diferentes de cursos destinados a alunos do Ensino Médio, ex-estudantes ou aqueles que estiverem dispostos a trabalhar de forma concomitante ao estudo regular.

