O CNJ abriu um novo procedimento disciplinar em face da desembargadora Marilia Castro Neves por ela ter postado mensagens contra Guilherme Boulos em uma rede social. No Facebook, ela compartilhou uma foto do ex-candidato à Presidência pelo PSOL acompanhada da mensagem: “A tristeza no olhar de quem vai ser recebido na bala, depois do decreto do Bolsonaro”.

