Abertura de impeachment do prefeito do Rio

A Câmara de Vereadores do Rio aprovou, nesta terça (2), a abertura do processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella (PRB). Trinta e cinco vereadores votaram pela admissibilidade do processo e 14 contra. Crivella continua no cargo, mas terá que enfrentar uma investigação. Segundo a denúncia, o prefeito cometeu improbidade administrativa e crime contra a administração pública.

