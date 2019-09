ABIP lança campanha de valorização do pão francês durante sua 74ª Convenção Nacional

O pão francês é o pão mais vendido do país, o que representa 45% de toda a produção das padarias brasileiras. Considerado o carro chefe da indústria da panificação, o pãozinho, no entanto, tem carecido da atenção do empresário e do padeiro – em especial no que se refere à qualidade. Por isso a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP) lança, durante sua 74ª Convenção Nacional uma campanha de valorização do pão francês. A convenção começou hoje, dia 11, e segue até o próximo domingo, 15, em Natal/RN.

A ação será em homenagem ao Dia Mundial do Pão, que ocorre em 16 de outubro, e reforça a necessidade de colocar em destaque um dos produtos mais importantes da panificação, que é o pão francês. Para se ter uma ideia, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), conjuntamente de outros agentes do setor panaderil, elaborou uma norma técnica exclusiva para tratar sobre os atributos de qualidade do produto.

Por isso, a Campanha do Dia Mundial do Pão traz então uma ampla discussão e conteúdo para padeiros, incentivando e instruindo para que a norma técnica ABNT 16.170 seja difundida e adotada. O mote da campanha será “Cada um tem um jeito de comer pão francês: qual é o seu?” e convida entidades, padarias e clientes a compartilhar histórias sobre o pãozinho de cada dia.

“É importante que o padeiro tenha esmero nessa fabricação, pois o francês atrai o cliente para a loja. Se a sua padaria tem um bom pão, o consumidor passa na frente da concorrência mas vai até o seu estabelecimento para comprar aquele pão maravilhoso. Por isso a ABIP investiu tanto em marketing quanto em conteúdo, apresentando uma rica campanha sobre o assunto”, atesta José Batista de Oliveira, presidente da ABIP.

Batista destaca que a intenção da campanha é alertar o empresário, o panificador, o padeiro, enfim, toda a cadeia da panificação, que eles têm uma joia nas mãos e que precisam tirar um melhor proveito disso. “A padaria pode ter um bom marketing, um bom atendimento, mas se não tiver um bom pão francês, perde cliente. Se, no entanto, se soma um marketing bem feito, uma loja organizada, um atendimento excepcional e ainda coloca à disposição um pão francês de qualidade, todos esses fatores se multiplicam”, reforça o presidente.

O desafio da campanha será tirar o panificador da zona de conforto em que se encontra, já que, como explica Batista, muitos fabricam o pão francês do mesmo jeito há décadas e acreditam que não precisam mudar. “Para dar um charme e valorizar o pão francês que produz, a padaria pode colocar uma placa com os horários em que sai o pão quentinho e também tocar um sino para anunciar a nova fornada”, sugere Batista. Para ele, o panificador deve ter o compromisso de fazer o melhor pão francês da cidade por ele e pelo consumidor.

