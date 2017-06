ABRANGE realiza sua terceira reunião regional, em julho, na Capital gaúcha

A regional ABRAMGE-RS e a ABRAMGE NACIONAL promovem a 3ª reunião regional que será realizada no dia 13 de julho, entre 13h30min e 18h00, no Hotel Deville, Avenida dos Estados, 1909 – Porto Alegre-RS. A entidade, sem fins lucrativos, visa propagar as empresas privadas de assistência à saúde do segmento de Medicina de Grupo. No RS, os principais objetivos da Abramge-RS são representar os associados junto aos órgãos no âmbito local, unindo a categoria e defendendo os interesses de classe, e promover a integração e o desenvolvimento dos associados, estimulando seu crescimento.

Programação

13h30 – Credenciamento

14h00 – Abertura Presidentes do Sistema

14h10 – Comissão Econômica ABRAMGE (Marcos Paulo Novais)

IN 54 DIOPE/ANS – Ativos garantidores e aplicações financeiras

Consulta Pública sobre coparticipação e franquia

Regulamentação do “Repasse” – Compartilhamento de risco e de rede”

GT permanente de solvência

Agenda

Refis

15h00 – Comissão Jurídica ABRAMGE (Dra. Ana Paula Alonso)

GT Debates Fiscalizatórios / GT Programa de Qualificação de Operadoras – IDSS

GT de Acreditação de Operadoras / GT Plano Acessível / GT da Lei nº 13.003 / Comitê de Regulação e Estrutura de Produtos: ortabilidade e Alteração e Substituição de Rede Hospitalar

Ressarcimento SUS

Ação Judicial proposta pela ABRAMGE questionando a Taxa de Saúde Suplementar

Representações Criminais contra Máfia das Próteses

Sucessão Empresarial – Alienação de Carteira

Atividades Internas: Reuniões da Comissão Jurídica; Atendimento ao Associado;

Análises de contratos; Suporte ao atendimento de urgência nacional ABRAMGE; Ações Judiciais; Negociações Coletivas

Amicus Curiae

16h00 – Coffee break

16h20 – Comissão Política ABRAMGE (Frederico Borges)

– Projeto de lei 7419/2006 – Blocão;

– Plano Acessível e a discussão no Congresso Nacional;

– Pis/Cofins – uma ameaça ao setor de serviços;

– ISS – derrubada dos vetos pode atingir o setor de Planos de saude;

– Reformas Trabalhista e da Previdência

– Outros projetos de lei.

17h00 – Dr. Pedro Ramos

Ação nos EUA – OPME

18h00 – Encerramento

Informações pelo (51) 3221.8020.

