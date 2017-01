Índice de abstenção do vestibular da Ufrgs é o menor desde 2010

O índice de abstenção do vestibular 2017 da Ufrgs, encerrado na quarta-feira (11), foi de 19,39%, somando 6.487 candidatos ausentes do total de 33.459 inscritos no concurso, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (12) pela universidade. O percentual de ausências é o menor desde 2010 (18,34%).

O listão dos aprovados será publicado até o dia 21 deste mês. A aplicação das provas ocorreu em Porto Alegre, Imbé, Tramandaí e Bento Gonçalves. Os candidatos concorrem a 4.017 vagas em 91 cursos de graduação oferecidos pela Ufrgs.

Neste ano, os cursos com maior procura são medicina, com 74,26 candidatos por vaga, psicologia diurno, com 28,82, e fisioterapia, com 26,43.

Comentários