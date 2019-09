A abertura oficial do Acampamento Farroupilha acontece neste sábado, 7, às 18h, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia), em Porto Alegre. Esta edição terá a participação de 340 galpões de entidades tradicionalistas com programações culturais e campeiras no acampamento. A mais importante festa do tradicionalismo gaúcho ocorre de 7 a 22 de setembro.

