Ação do Ministério Público resulta na prisão de 11 pessoas por coação e ameaça de eleitores em Encantado

Uma ação do Ministério Público, Polícia Civil e Brigada Militar resultou, nesta sexta-feira (30), na prisão de 11 pessoas em flagrante por coagir e ameaçar eleitores no município de Encantado, no Vale do Taquari.

Cinco policiais militares faziam parte do grupo. Quatro deles atuam na Região Metropolitana de Porto Alegre. Todos foram presos preventivamente. Oito armas foram apreendidas durante o cumprimento de mandados de busca.

Conforme o Promotor Eleitoral André Eduardo Schröder Prediger, os onze homens presos serão responsabilizados por formação de milícia privada. Também foram apreendidos durante os mandados de busca munições e algemas. A informação da coação e ameaça de eleitores, recebida pela Justiça Eleitoral e repassada ao Ministério Público, foi confirmada por testemunhas.

