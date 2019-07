Um barco de pesca de lagostas sofreu acidente no mar do Caribe, perto da costa de Honduras, nesta quarta-feira (03). De acordo com militares hondurenhos, ao menos 26 pessoas morreram. Outras 47 foram resgatadas com vida. Segundo a agência Reuters, a embarcação virou. Entretanto, os jornais hondurenhos La Prensa e El Heraldo disseram que o barco naufragou.

