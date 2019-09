Um acidente com uma montanha-russa na Cidade do México no último sábado (28) deixou duas pessoas mortas e outras cinco feridas. Testemunhas disseram à agência Reuters que as vítimas caíram de um dos vagões. O jornal mexicano Milenio e a rede Televisa, porém, afirmam que o veículo descarrilou e se chocou com a estrutura da própria motanha-russa.