Acidente com três veículos na ERS-122 causou a morte de um casal e deixou uma criança ferida

Um acidente envolvendo três veículos, na manhã desta segunda-feira (22), deixou duas vítimas fatais e uma criança com ferimentos graves. Um dos mortos ficou preso entre as ferragens e está sendo retirado. O trecho da ERS-122, próximo a indústria Viprado, em Antônio Prado, está parcialmente bloqueado.

A identidade dos envolvidos ainda não foi revelada. Segundo o Grupo Rodoviário de Farroupilha, o motorista de uma Space Fox, com placas de Flores da Cunha, viajava no lado esquerdo da via, quando foi surpreendido por um caminhão, com placas de Antônio Prado, que trafegava do lado contrário da estrada. O caminhão bateu de frente com o carro, após ter desviado do micro-ônibus, que precisou reduzir a velocidade no momento em que o carro da frente deu sinal para acessar uma estrada secundária.

A colisão aconteceu na Linha 30. O Corpo de Bombeiros atende a ocorrência.

