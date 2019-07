Acidente deixa 19 mortos e 8 feridos no Peru

Um acidente envolvendo um micro-ônibus na estrada da província de Canta, deixou 19 pessoas mortas e 8 feridas neste domingo (28). O fato aconteceu às 20h30min, 22h30min no horário de Brasília, no KM 69 próximo a cidade de Santa Rosa de Quives.

Segundo a agência de notícias AFP com dados da polícia, o caso aconteceu cerca de 100km a nordeste de Lima, no Peru. Os passageiros retornavam a Lima depois de passarem o feriado nacional no povoado de Obrajillo.

Das 19 pessoas mortas, 11 eram mulheres e 8 homens. Conforme a polícia, o veículo acabou atingindo um morro. Os feridos foram encaminhados para o hospital mais próximo. Entre as vítimas não há estrangeiros.

De acordo com o jornal local El Comercio, a Polícia Nacional segue investigando as causas do acidente, mas a princípio o que teria provocado o caso foi o excesso de velocidade e a neblina. O motorista do micro-ônibus foi identificado como Jonathan Alejandro Ríos, de 25 anos.

