A BR-158 foi o cenário de mais um acidente com morte nesta terça-feira (13). O caso foi no km 230 da rodovia, que fica no município de Tupanciretã, no Noroeste do Rio Grande do Sul. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.

Conforme a PRF, um veículo Toyota Etios de cor branca saiu da pista e colidiu contra um barranco. O motorista morreu no local e ainda não foi identificado. No automóvel, não havia a presença de tripulantes.

