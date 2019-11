Rio Grande do Sul Acidente mata quatro pessoas na ERS-040, em Viamão

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2019

Pedestre é uma das vítimas Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Quatro pessoas morreram em um acidente envolvendo dois carros e um ônibus, na noite de domingo (24), no quilômetro 35 da ERS-040, em Águas Claras, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, a tragédia ocorreu depois que o ônibus, que trafegava no sentido litoral-Capital, tentou desviar de um pedestre – que morreu atropelado – e acabou colidindo frontalmente contra um Cruze e um Ka.

Dois ocupantes do Cruze e um do Ka, além do pedestre, morreram no local do acidente. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário