Rio Grande do Sul Acidente no Km 68 da Freeway deixa uma pessoa ferida

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

Um tripulante do Peugeot se feriu mas já foi atendido. Foto: Divulgação/PRF Um tripulante do Peugeot se feriu mas já foi atendido. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Uma colisão lateral entre dois veículos, um Peugeot e um Renault Sandero, na tarde desta terça-feira (24) deixou uma pessoa com ferimentos leves no Km 68 da Freeway, em Gravataí. A pessoa ferida estava no Peugeot e já foi atendida.

