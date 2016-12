Acidentes e mortes no trânsito diminuem no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul registrou redução da acidentalidade em 2015. Se a média histórica dos meses de dezembro dos últimos anos (desde 2007, quando se iniciou a série histórica do Detran) se mantiver, a tendência de queda se confirmará no fechamento dos números de 2016. Em 2015, ocorreram 14,8% menos mortes e 16,5% menos acidentes com vítimas fatais no trânsito em relação a 2014.

O cálculo refere-se às ocorrências de janeiro a novembro de ambos os anos. Até novembro de 2016, a diminuição se manteve, com 3,8% menos vítimas do que no mesmo período do ano anterior. O balanço fechado, com os números de dezembro, deve ser divulgado pelo Detran no início de 2017.

O diretor-geral do Detran, Ildo Mário Szinvelski, afirma que a redução é resultado da fiscalização mais intensa, das campanhas de conscientização e da punição dos infratores, com a implementação da Lei Seca. “Sem dúvida, estes fatores contribuíram muito para o refreamento de condutas inadequadas”, ressalta.

Para Szinvelski, a combinação dessas ações está mudando comportamentos e fortalecendo a consciência de que, para dirigir um veículo, o condutor precisa estar sóbrio e em condições que não coloquem em risco a sua vida e a dos outros.

