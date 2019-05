Ações contra febre aftosa envolvem plano anual

A primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa termina no dia 31, mas as ações da Secretaria da Agricultura se desenvolvem durante todo o ano para manter a condição sanitária do RS de zona livre de aftosa com vacinação. O Estado tem um plano anual com milhares de atividades, desde inspeção em propriedades e assistência técnica, totalizando cerca de 6,5 mil ações.

