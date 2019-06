Agentes da Coordenação de Educação para a Mobilidade da Empresa Pública de Transporte e Circulação realizaram, nesta quinta-feira (27), ações por um trânsito mais seguro envolvendo alunos de instituições de ensino da Capital. As atividades, inseridas no Projeto Escola Amiga da EPTC, aconteceram no Colégio Kennedy, bairro Sarandi, e na EMEI Jardim Bento Gonçalves, bairro Partenon.

Deixe seu comentário: