Acompanhe a corrida contra o tempo de Neymar para definir o seu futuro

Onde Neymar jogará nesta temporada é um grande mistério. O atacante chegou ao PSG (Paris Saint-Germain) em 2017 com contrato válido até 2022, mas já deixou claro que não deseja permanecer no clube francês. Assim, começou uma novela que precisa acabar até o dia 2 de setembro, data em que fechará a janela de transferências europeia.

O brasileiro esteve ausente nos dois primeiros jogos do PSG nesta temporada. Embora não esteja jogando, ele foi convocado pelo técnico Tite para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra a Colômbia e Peru.

A uma semana do fim da janela de transferências das principais grandes ligas da Europa, a situação de Neymar parece tomar uma definição. Depois de muita especulação, o noticiário do Velho Continente vê uma reconciliação entre o brasileiro e o PSG. Até mesmo as manifestações contrárias ao jogador estão diminuindo no estádio Parque dos Príncipes.

Segundo o jornal francês Le Monde, o emir do Catar Tamin Bem Hamad Al Thani, proprietário da Qatar Sports Investment (que comanda o Paris Saint-Germain), avisou o diretor esportivo Leonardo que não quer se desfazer do craque brasileiro. Segundo a publicação, a decisão é para mostrar ao mercado que o projeto do clube francês é forte e sólido.

A France Football, principal revista de futebol da França, demonstra sua indignação com a situação e chama o jogador de “desperdício”. Além disso, a revista ainda afirma que o atacante “não conseguiu manter suas promessas”

No domingo (25), como prometido pelo técnico Thomas Tuchel, Neymar ficou fora da lista de relacionados do Paris Saint-Germain para a partida contra o Toulouse, por ainda não ter a sua situação com o time clara. Segundo o treinador, o brasileiro segue fora enquanto perdurar a novela.

Na imprensa europeia, o jornal Mundo Deportivo, da Catalunha, publicou que Dembélé é a última “bala” do Barcelona para tentar conseguir Neymar, já que o atacante seria a opção para repor a saída do brasileiro. Ao mesmo tempo, o tabloide inglês Sunday Mirror afirmou que o PSG teria buscado Wilfried Zaha, do Crystal Palace, também pensando em alguém para ocupar o lugar de Neymar.

O portal UOL afirmou que Neymar não pensa em fazer uma manifestação pública afirmando que quer voltar ao Barcelona, para se manter valorizado na disputa entre os dois gigantes espanhóis, e seguirá trabalhando em silêncio pela transferência.

