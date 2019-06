Acusadora entrega novo celular para a polícia após sumiço do aparelho que usou para falar com Neymar, diz advogado

A modelo Najila Trindade Mendes de Souza, que acusa o jogador Neymar de estupro e agressão, entregou um novo celular à polícia na terça-feira (18), quando prestava declarações na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, na Zona Sul de São Paulo. O novo aparelho foi comprado por ela depois que o antigo celular, usado pela acusadora para falar com o jogador, sumiu.

“Este aparelho não tem relação com os fatos. Ela comprou um novo depois que o anterior desapareceu não se sabe como. A delegada pediu para ficar com o aparelho e a Najila entregou de livre e espontânea vontade”, disse o novo advogado da modelo, Cosme Araújo.

O celular deixado por Najila com a polícia foi levado para peritos da Polícia Técnico-Científica de São Paulo. Segundo o advogado da modelo, Najila conseguiu reabilitar a antiga linha telefônica usada por ela quando combinou o encontro com Neymar em Paris, na França. Agora, os peritos tentarão resgatar os arquivos e os dados enviados pela acusadora por meio da linha telefônica.

Na quarta-feira (19), Cosme Araújo protocolou o pedido de acareação entre Najila e o jogador Neymar para ajudar no esclarecimento do caso. O advogado reconhece que não existe previsão legal para esse procedimento, mas ele quer debater essa possibilidade com a delegada. O defensor também disse que o vídeo de sete minutos que ainda não foi divulgado mostraria Neymar consolando a modelo.

A acareação é a confrontação de duas ou mais testemunhas, entre si ou com as partes, cujos depoimentos anteriores não foram suficientemente esclarecedores.

Esclarecimentos

Najila chegou na Delegacia da Mulher por volta das 11h40min de terça-feira, acompanhada do seu novo advogado, e saiu do local às 15h50min. Depois, ela foi à delegacia que fica ao lado desta para falar sobre o caso do arrombamento do seu apartamento e ficou lá até o início da noite.

Najila falou por mais de sete horas nas duas delegacias sobre a acusação de estupro, o arrombamento que ela disse que houve no seu apartamento e a acusação de ter tentado extorquir dinheiro do jogador. Ela negou ter pedido dinheiro ao atleta do PSG e disse que não autorizou qualquer proposta de acordo financeiro em seu nome.

Por carta precatória, falou sobre o inquérito contra Neymar por ele ter divulgado fotos íntimas dela na internet, cuja investigação é feita no Rio de Janeiro.

