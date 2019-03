Adele e Jennifer Lawrence vivem noite épica em bar de Nova York

Por Juliano Castello

Para você que passou a noite de sexta-feira (22) curtindo a vida adoidado, saiba que sua noite não foi, e nem será, tão épica quanto a da cantora Adele e a atriz Jennifer Lawrence em Nova York.

Elas passaram a noite em uma famoso bar LGBTI+, o Pieces. Vídeos mostram as amigas batendo um bom papo e bebendo drinks. Até aí tudo bem, mas a noite se tornou inesquecível. A cantora Adele participou de um jogo de ‘shots musicais’, ou seja, quem perde é obrigado a beber. Inexplicavelmente, Adele perdeu o jogo. As amigas beberam tanto que acabaram no chão da boate.

Confira os vídeos e divirta-se:

Jennifer Lawrence said GAY RIGHTS! pic.twitter.com/rpxllGYbDG — stephen ossola (@stephenossola) March 23, 2019

Adele losing on a drinking game in a gay bar in NYC pic.twitter.com/kEka1JsSgO — adele doing things (@adeleactivities) March 23, 2019

Meta de amizade! Adele e Jennifer Lawrence aparentemente bêbadas após brincarem de beberem shots de vodka. pic.twitter.com/m6P09b6RFh — PopDaily (@portalpopdaily) March 23, 2019

