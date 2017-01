Adolescente Ã© acusada de matar menina de 7 anos

Nesta quarta-feira, uma adolescente de 15 anos foi formalmente apresentada à Justiça da Inglaterra como autora do assassinato de Katie Rough, 7 anos, ocorrido na cidade de York, no Norte do país. Durante a audiência, a suspeita não se manifestou.

O crime, que abalou o Reino Unido, ainda não teve todos os seus detalhes divulgados, mas a imprensa britânica noticiou que a vítima foi encontrada com ferimentos de faca, em uma trilha próxima a um parque infantil. Ela chegou a ser atendida em um hospital da região, mas não resistiu.

Moradores da região depositaram flores e cartões próximo ao local onde a garota foi encontrada.

