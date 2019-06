Uma jovem de 17 anos, que está grávida, foi estuprada e enterrada viva nas areias da praia do Bosque, no Centro de Rio das Ostras, no interior do Rio de Janeiro, de acordo com a Polícia Civil. A vítima conseguiu sair da areia e foi encontrada por um pedestre por volta das 4h de terça-feira (11). A polícia suspeita que o pai da criança seja o agressor.