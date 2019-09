Um adolescente de 12 anos morreu após cair do 9° andar de um prédio onde fica um hotel e flats, no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (23). Segundo o delegado José Bezerra, familiares da vítima contaram que menino apresentava episódios de sonambulismo. O caso aconteceu por volta das 7h. Ainda não há informações sobre o que levou à queda.

