O adolescente de 12 anos que confessou ter matado a menina Raíssa Eloá Caparelli Dadona, de 9 anos, no Parque Anhanguera, na Zona Norte de São Paulo, neste domingo (29), disse ter usado um galho de árvore para matar a menina. O depoimento do adolescente chocou até os próprios pais do menino, segundo o delegado Luiz Eduardo de Aguiar Maturano, titular da delegacia que cuida do caso.

