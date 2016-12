Adriana Ancelmo, mulher de Sérgio Cabral, perde registro da OAB

Foi suspendida de forma preventiva a inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Adriana Ancelmo, ex-primeira-dama do Rio de Janeiro e mulher do ex-governador Sérgio Cabral. Ela e o marido estão presos e são réus por supostamente integrarem um grupo criminoso chefiado por Cabral.

A quadrilha, segundo denúncia do Ministério Público Federal, desviou mais de R$ 220 milhões de obras públicas na época em que Cabral era governador.

A decisão de suspender o registro de Adriana partiu do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-RJ e foi tomada nesta segunda-feira (12). Com a determinação, a ex-primeira dama perde provisoriamente o vínculo profissional por 90 dias. O processo para apurar as denúncias contra a advogada foi aberto na semana passada.

