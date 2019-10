Adriane Galisteu tem seu celular hackeado e lamenta: “Deu um desespero”

Adriane Galisteu está viajando pelo Deserto do Atacama, no Chile, com o marido, Alexandre Iódice, e o filho, Vittorio, mas a temporada de férias acabou se tornando um pesadelo. Ela teve o telefone celular hackeado e, durante participação no Se Joga, lamentou o que aconteceu.

“Pensei em todas as possibilidades, menos no hacker. Não só o meu WhatsApp tinha desaparecido, como o meu telefone inteiro tinha desaparecido. Não conseguia fazer nada com o meu telefone. Aquilo me deu um desespero tão grande. Hoje a nossa vida inteira está no telefone”, relatou Adriane.

A atriz e apresentadora disse que fez vários procedimentos para ver se o aparelho voltava ao normal, só que isso ainda não aconteceu. Adriane Galisteu afirmou que está em contato com as autoridades e declarou:

“O telefone não voltou 100%, está mais ou menos. Eu falei com a delegacia, tem uma de crimes virtuais. Falei com a minha operadora, estou fazendo tudo o que eu posso. Tem muita da minha vida lá.”

De acordo com Adriane Galisteu, a pessoa que hackeou seu telefone entrou em contato com conhecidos e amigos dela, e pediu dinheiro.

“Ele (hacker) estava ligando para muita gente pedindo R$ 10 mil e já dava o número da conta. Tenho uma amiga e parece que ela fez esse depósito. Foi a última mensagem que recebi: ‘pode me pagar sem pressa’. Ele conseguiu dar esse golpe em algumas pessoas. Muita gente começou a ligar no telefone do meu marido. Chegando ao Brasil, vou tomar uma providência.”

