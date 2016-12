Advogado é preso dentro de Fórum na Serra Gaúcha

A Polícia Civil prendeu um advogado dentro do Fórum de Gramado, na Serra Gaúcha, nesta sexta-feira (09). Ele é suspeito de apropriação indébita. O advogado estava protocolando um processo quando os agentes chegaram. O profissional é natural do estado da Bahia, mas trabalha no Rio Grande do Sul, há pelo menos dez anos.

De acordo com o delegado Gustavo Barcelos, o suspeito ganhava causas, principalmente alvarás, e não repassava o dinheiro para os clientes. “Ele se apropriava dos valores e não prestava contas”, relatou o delegado.

Também foi cumprido mandado de busca e apreensão na casa e no escritório do suspeito, em Gramado, buscando valores e processos – o advogado levava os documentos do Fórum e não os devolvia. A ação foi acompanhada pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), que não quis se pronunciar sobre o caso.

