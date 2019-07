Aécio Neves, irmã e primo viram réus na Justiça Federal de São Paulo

O ex-senador e atual deputado federal, Aécio Neves virou réu após a Justiça Federal de São Paulo validar, nesta sexta-feira (5), a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele responde pelos crimes de corrupção passiva e obstrução à Justiça.

Além do deputado, também viraram réus a irmã do tucano Andrea Neves, o primo dele Frederico Pacheco de Medeiros e Mendherson de Souza Lima, ex-assessor do ex-senador Zezé Perrella. Eles responderão na primeira instância da Justiça.

Histórico

Em março deste ano, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu bloquear R$ 1,6 milhão em bens de Aécio e Andrea Neves, cada um, atendendo a uma solicitação da Procuradoria-geral da República (PGR). O valor foi congelado para garantir o pagamento de multa em caso de condenação em ação penal. No caso, Aécio foi denunciado sob a acusação de receber R$ 2 milhões em propina do empresário Joesley Batista, do grupo J&F, em troca da atuação política, enquanto ele era senador.

